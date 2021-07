Gabon: les femmes 3 fois plus infectées par le VIH/SIDA que les hommes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon, les femmes sont presque 3 fois plus atteintes par le VIH/SIDA que les hommes. C’est ce qui ressort du rapport 2020 du programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) avec 46 000 personnes vivant avec la maladie dont 30.000 femmes contre 13.000 hommes et 2900 enfants.

Face à la maladie, hommes et femmes ne sont pas égaux. Une triste réalité mise en exergue par le dernier rapport de l’ONUSIDA-Gabon qui montre que la gente féminine est largement touchée par le VIH que les hommes. Il en ressort qu’au Gabon, ce sont plus de 46.000 personnes qui ont été dépistées positives à ce virus. Évidemment, les femmes occupent la plus grande part avec 30.000 cas contre 13.000 seulement pour les hommes. Soit quasiment le triple.

À cela s’ajoutent les enfants de 0 à 14 qui cumulent 2900 cas positifs. Pourtant, ce ne sont pas tous les malades de VIH/SIDA qui sont sous traitement. À ce propos, ledit rapport est formel « 52% des personnes vivant avec le VIH/SIDA au Gabon, sont sous antiviraux ». À ce niveau encore, les femmes semblent ne pas être de bonnes élèves. Et ce, d’autant plus que « 53% des femmes atteintes seulement suivent un traitement contre 56% pour les hommes » avec respectivement 16.145 et 7455 enregistrées dans les centres de prise en charge.

Une inégalité devant la maladie qui serait consécutive aux normes sociales qui embrigadent les femmes face à leurs partenaires. « Ces chiffres reflètent des normes sociales largement répandues qui perpétuent l’inégalité entre les deux sexes et des coutumes nuisibles telles que le mariage forcé de très jeunes filles, la prostitution et la violence sexuelle accroissant la vulnérabilité des adolescentes », a déploré Geeta Rao Gupta, directrice adjointe de l’Unicef. Vivement des mesures visant à rétablir l’équilibre sociétal qui pourrait réfréner cette courbe inquiétante.