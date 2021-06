Gabon: les FDS en première ligne pour la journée internationale du don du sang

Ce lundi 14 juin 2021, à l’instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré la journée internationale du don de sang. Organisée sous le slogan « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde », cette journée était l’occasion de faire la promotion des valeurs communautaires du don de sang.

C’est en présence du ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, du ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo et du représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr. Magaran Monzon Bagayoko que s’est déroulée au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) la journée internationale de don du sang. Marquée par l’implication des forces de sécurité et de défense, cette journée avait surtout pour objectif de faire connaître le besoin en sang et en produits sanguins sûrs d’une part et d’autre part, de sensibiliser pour la mobilisation des donneurs de sang volontaires et bénévoles aux systèmes nationaux de santé.

A cet effet, il était question de faire la promotion des valeurs communautaires du don de sang à travers la mobilisation de la société civile et « l’encouragement des jeunes à répondre favorablement à l’appel humanitaire du don de sang mais aussi, à célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires en matière de don de sang et de promotion de la santé ».

A cette occasion, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tenu à rendre un hommage mérité aux donneurs volontaires tout en réitérant la volonté du gouvernement à travailler en intime partenariat avec la société civile pour l’amélioration de l’offre de santé et la sensibilisation communautaire sur l’importance du don de sang.