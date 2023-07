Gabon : les exportations en baisse de 13% au 1er trimestre 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) a rendu publique récemment sa Note de conjoncture sectorielle pour le premier trimestre 2023. Ainsi, en matière d’exportation, les ventes du Gabon à destination de ses dix premiers clients ont reculé de 13,4 % par rapport au dernier trimestre de l’année 2022.

Selon les explications de la DGEPF, cette baisse constatée des exportations est consécutive à la contraction des commandes dans quatre pays, dont la Chine, premier client du Gabon, l’Italie, l’Indonésie et Israël. En effet, les exportations du Gabon vers la Chine ont baissé de 27,9 % entre le premier trimestre de l’année en cours et le quatrième trimestre 2022, à cause du manganèse dont les ventes dans ce pays ont chuté de 68,4 %.

Concernant les autres principaux clients du Gabon, les exportations ont également connu une forte baisse. C’est notamment le cas de l’Italie soit -41,4% à cause de la baisse des ventes du bois scié -89,0 % et du pétrole -31,8 %). Au cours de cette période, l’Indonésie enregistre la plus forte baisse des exportations (- 46,2 %) contre -39,3 % pour Israël à cause des mauvaises performances enregistrées dans la vente du pétrole notamment.

Toutefois malgré ces contre performances, la Chine demeure le premier client du Gabon devant l’Italie, les Pays-Bas, la Malaisie, l’Inde, l’Indonésie, l’Allemagne, la Corée du Sud, Israël, et la Suisse qui ferme le tableau des 10 premiers acheteurs des produits provenant de ce pays d’Afrique centrale. En revanche, on note la reprise des ventes de pétrole vers l’Allemagne et la Suisse et une hausse des livraisons de bois sciés, manganèse et pétrole pour l’Inde et la Malaisie.