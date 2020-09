Gabon: les explications de la DGCC sur la destruction des 3000 maillots contrefaits des Panthères

Saisis au cours d’une visite impromptue effectuée dans les marchés de la capitale le 1er septembre dernier, les 3000 maillots contrefaits de la sélection nationale ont finalement été brûlés par les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) ce vendredi 4 septembre. Bien que suscitant quelques vives réactions, cette opération souligne une réelle volonté de « protéger les consommateurs ».

Après son joli coup de filet du 1er septembre dernier et qui concernait pas moins de 3000 maillots dont la valeur marchande se situe entre 12 et 15 millions de FCFA, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) a décidé d’aller au bout de sa logique. Consciente de l’enjeu et du message envoyé à ces « trafiquants », l’entité dirigée par Luther Abouna a en effet procédé à l’incinération de ces maillots.

Bien qu’elle ait entraîné de vives réactions au sein de l’opinion, cette opération d’incinération qui s’est déroulé en présence de responsables de la Fegafoot, revêtait donc un véritable caractère sanitaire comme a pu le noter Gabon Media Time à travers une enquête menée dans ce dossier. Au delà, elle soulignerait également une réelle volonté de la DGCC de mettre au rebus des produits contrefaits.

Si les commerçants ont pour leur part stigmatisé ces descentes en les qualifiant « d’abus mettant à mal l’économie » comme on a pu le lire ça et là, il n’en demeure pas moins que ce type d’opérations va dans le sens de la protection de l’ensemble des consommateurs. Considérant que « la commercialisation des contrefaçons s’effectue dans le cadre de circuits opaques n’offrant aucune garantie », la DGCC a donc pris ses responsabilités.