Gabon: les experts de la chaîne de protection de l’enfant valident la stratégie nationale

Le Gabon a réuni ce jeudi 17 février 2022, plusieurs acteurs de l’administration publique et de la société civile dans le cadre de la validation technique de la Stratégie nationale de protection de l’enfant. Celle-ci vise à formuler les politiques de protection de l’enfant en prenant en compte les besoins et les droits de celui-ci.

C’est le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, Roger Mickala Manfoumbi et le représentant adjoint de l’UNICEF, Donatien Tameko, qui ont présidé les travaux de l’atelier de validation de la stratégie nationale de protection de l’enfant 2022-2026. Le renforcement des systèmes de protection de l’enfant gabonais étant une priorité nationale, la coordination des actions entre les différents secteurs consacrés à cette question revêt d’une importance capitale pour une meilleure portée de cette stratégie.

Lors de cet atelier, il était question pour les convives d’examiner le fond et la forme du document projet soumis à leur analyse et de formuler des propositions pertinentes susceptibles de renforcer les mécanismes de protection de l’enfant au Gabon. Selon Donatien Tameko, « ce document vient à point nommé, car il va servir de manuel de procédure de prise en charge des enfants victimes de la maltraitance, de prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables dans le contexte du VIH. Il permettra aux différents intervenants de pouvoir travailler de manière coordonnée, et plus efficace », a-t-il indiqué.



La protection de l’enfance consiste à prévenir et à répondre à toutes les formes de maltraitance, d’exploitation, de violence sexuelle, de mariage forcé de discrimination, etc. Selon Roger Mickala Manfoumbi, « la protection de l’enfant, commence par la mise en place d’un cadre juridique de prévention et de structures de prise en charge ». Notons que dans le cadre de son programme de protection de l’enfance au Gabon, l’UNICEF se concentre sur trois domaines cruciaux à savoir: la justice pour enfants, le trafic pour enfants et l’enregistrement des naissances.