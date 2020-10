Gabon: les experts comptables lancent «les journées de consultation gratuite»

L’annonce a été faite ce jeudi 29 octobre 2020 par Franck Sima Mba président de l’Ordre national des experts comptables (ONEC). Au cours d’une conférence de presse qui réunissait également Gaston Roger Anguille Ntoke et Andy Akoumbou, deux autres membres de l’Ordre, les experts comptables ont martelé leur volonté « d’informer » les opérateurs à travers « trois journées de consultation gratuite ».

Souvent perçues par les Très petites entreprises (TPE) et autres Petites et moyennes entreprises (PME) comme des professionnels exclusivement au service des grandes entreprises, les experts comptables sont pourtant disponibles et ouverts à tous types d’organisations. Offrant des services aussi divers que variés, ces derniers réunis au sein de l’Ordre national des experts comptables (ONEC), entendent désormais briser ces barrières « invisibles » qui les séparent des « petits opérateurs ».

En effet, conscient de l’importance du rôle qu’ils ont à jouer dans une crise qui a pris tout le monde de cours aussi bien par sa soudaineté que sa singularité, les experts-comptables membres de l’ONEC en partenariat avec le fonds Okoumé Capital, ont décidé d’organiser des « journées de consultation gratuite » comme annoncé au cours d’une conférence de presse ce jeudi.

Visant à apporter des réponses aux besoins multiples des opérateurs, ces journées qui se dérouleront du 4 au 6 novembre prochain à l’Institut national des sciences de gestion (INSG), auront donc pour mission à la fois « de présenter le rôle de l’expert-comptable » mais également « d’informer et inciter les opérateurs et autres startupers à se rapprocher des experts-comptables » comme l’a souligné Franck Sima Mba président de l’ONEC.

Avec une vingtaine d’experts-comptables prévus au menu de ces journées parrainées par le ministère en charge de l’Economie et de la Relance, les participants auront donc le loisir d’évoquer des thèmes allant de la création d’entreprise au business plan, en passant par la gestion des stocks, le contrôle interne et le régime fiscal et social. Gratuite, la participation à ces journées ne nécessitera qu’un effort préalable d’inscription sur le site officiel de l’ONEC.