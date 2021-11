Gabon: les experts comptables lancent à nouveau «les journées de consultation gratuite»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après une première édition couronnée de succès, les membres de l’Ordre national des experts comptables (ONEC) ont lancé de nouvelles « journées de consultation gratuite ». Débutées ce mardi 23 novembre 2021 à la Chambre de commerce de Libreville et axées cette année sur la création d’entreprises, la rentabilité, la fixation des prix ou encore la gestion des stocks, ces journées devraient au final, réaffirmer la volonté de l’ONEC d’être « une organisation utile au développement économique et social du pays ».

Souvent perçues par les Très petites entreprises (TPE) et autres Petites et moyennes entreprises (PME) comme des professionnels exclusivement au service des grandes entreprises, les membres de l’ONEC entendent briser ce plafond de verre en se rapprochant de celles-ci. Ainsi, à travers les « journées de consultation gratuite » qu’ils ont une nouvelle fois organisées cette année en dépit du contexte sanitaire, ces derniers entendent se rapprocher un peu plus des « petits opérateurs ».

Quelques experts comptables dont l’ancien ministre du Budget Jean Fidèle Otandault lors du lancement des journées de consultation gratuite © GMT

En effet, axées sur des thèmes qui touchent le plus grand nombre à savoir: la création d’entreprises, le business plan, la rentabilité, la fixation des prix, la gestion des stocks, ou encore le régime fiscal des dirigeants, ces nouvelles « journées de consultation gratuite », débutées ce mardi à la Chambre de Commerce de Libreville, devraient renforcer la volonté de l’ONEC « de contribuer au développement économique par la transmission de l’information fiable (…) et le soutien aux réformes publiques ».

Visant à apporter des réponses précises aux besoins multiples des 230 opérateurs qui ont sollicité des entretiens, ces journées qui se déroulent en partie par visioconférence sur la plateforme numérique dédiée onecgabon.org, auront donc une nouvelle fois pour mission « de présenter le rôle de l’expert-comptable » mais également « d’informer et inciter les opérateurs et autres startupers à se rapprocher des experts-comptables » comme l’a souligné Franck Sima Mba président de l’ONEC.

Avec une trentaine d’experts-comptables prévus au menu de ces journées parrainées par le ministère en charge de l’Economie et de la Relance, les participants auront donc le loisir d’évoquer ces nombreux thèmes aux côtés d’experts chevronnés. Experts qui se veulent « utile au développement économique et social du pays ».