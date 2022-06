Gabon: les experts comptables édifiés sur le contrat jeune-emploi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 17 juin dernier l’immeuble Gabon Mining logistic (GML) a servi de cadre à la tenue d’une conférence sur les nouvelles dispositions du Code du Travail. Organisée conjointement par l’Ordre national des experts comptables (ONEC) et l’Office national de l’emploi (ONE), cette rencontre avait pour objectif d’édifier les participants sur les modalités du contrat jeune-emploi.

Soucieux de contribuer de manière efficiente à la résorption du chômage chez les jeunes, les membres de l’ONEC et leurs collaborateurs ont tenu à prendre part à la conférence animée par le directeur général de l’ONE Hans Landry Ivala. Ces échanges ont permis de faire un tour d’horizon sur le contrat jeune-emploi.

Destinée aux membres de l’ONEC, cette présentation avait pour objectifs d’édifier les experts comptables sur ce type de contrat mais surtout partager auprès de leurs clients et prospects « les différentes modalités du nouveau contrat de travail afin de promouvoir l’employabilité des jeunes dans les secteurs dont ils ont la charge ».

Il faut souligner que cette action s’inscrit dans la volonté de cette organisation de répondre le plus efficacement possible à la question de l’employabilité, qui s’inscrit dans le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) impulsé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. « Cette rencontre entre les deux entités (l’ONEC et l’ONE) est un atout majeur pour l’Ordre et ses membres qui vont œuvrer à la promotion et à la mise en place du contrat jeune-emploi », a indiqué le président de l’ONEC Franck Sima Mba.

