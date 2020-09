Gabon: les ex-agents de l’ANAGEISC en attente du paiement de leurs droits légaux

Alors que se profile à l’horizon la rentrée scolaire la situation de certains Gabonais demeure précaire. C’est le cas des ex employés de l’Agence nationale de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC) qui, malgré les assurances du gouvernement, n’ont toujours pas perçu leurs droits légaux et transactionnels.

C’est par la voix d’un des délégués de l’ex ANAGEISC Campagne Biffot que les agents de cette structure actuellement en processus de liquidation ont tenu à interpeller les pouvoirs publics sur la situation qu’ils traversent. A cet effet, ils ont effectué récemment un sit-in devant les locaux du Trésor, qui selon ces derniers est à l’origine du blocage.

Les anciens employés de cette structure assurent que voilà bientôt 2 ans qu’ils réclament « le paiement des droits légaux et transactionnels ». « Notre dossier se trouve bel et bien au Trésor depuis un mois. On nous avait promis un paiement le 15 de ce mois, mais nous constatons que rien n’a été fait », ont-ils indiqué.

Si le ministre des Sports Franck Nguema, qui avait pris à bras le corps ce dossier, avait réussi à faire payer un peu plus 350 millions au titre des arriérés de salaire, une source proche de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor indique que les droits légaux des anciens employés s’élèvent à près de 1,4 milliards de FCFA.

Créée le 21 février 2013 dans l’optique de « mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives et culturelles », l’Agence nationale de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives et culturelles n’aura finalement pas survécu à l’épreuve du temps. Actuellement en procédure de liquidation les anciens agents de ladite structure ne savent plus à quel saint se vouer et espèrent une intervention de leur tutelle pour le règlement de leurs droits.