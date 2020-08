Gabon: les évacuations sanitaires au centre d’une rencontre entre Prisca Koho et la Cnamgs

C’est ce mercredi 19 août que la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme Prisca Koho Nlend en compagnie des responsables de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), le Directeur général notamment, qu’un point a été fait sur les évacuations sanitaires au sein de cet organisme. Des évacuations désormais effectives dans certains pays bien que ralenties par la Covid-19 a tenu à rassurer Severin Anguillet.

La rencontre entre les dirigeants de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) en tête desquels le Président du conseil d’administration Charles Imunga Orezans ainsi que le Directeur général Séverin Anguillet, dans le but d’évoquer avec la ministre Prisca Koho Nlend, les contours du dialogue social permanent et constructif, a également été l’occasion d’évoquer le sujet des évacuations sanitaires.

Partiellement ralenties par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les évacuations sanitaires des patients gabonais et essentiellement ceux économiquement faibles ont fait l’objet d’une discussion entre la ministre de tutelle et le directeur de la Cnamgs.

Rassurant sur la question, Séverin Anguillet a tenu à spécifier que l’ouverture des frontières récente a permis une reprise progressive des évacuations sanitaires vers l’extérieur du pays. Dans le même sens, sous l’impulsion de la ministre de tutelle, des réflexions seront menées avec l’apport du ministère des Affaires étrangères et ses représentations à l’étranger afin de trouver des solutions fiables pour les bénéficiaires des évacuations sanitaires.

Une thématique importante au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale à l’heure où l’opinion s’est offusquée du fait qu’une Gabonaise récemment n’ait pu être évacuée pour des raisons encore non communiquées. A noter que les évacuations sanitaires pour l’extérieur du pays sont prévues pour le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud, la France et la Turquie.