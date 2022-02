Gabon: les étudiants d’ITO édifiés sur l’éducation à la mentalité

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’institut des technologies d’Owendo (ITO) les étudiants ont pu bénéficier des cours sur l’éducation à la mentalité en début de cette année académique 2021-2022. Une initiative de l’ONG sud-coréenne International youth fellowship (IYF) qui s’est basée sur les thématiques du cœur, de la maîtrise de soi et de la sagesse.

Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie l’Institut de Technologies d’Owendo et l’ONG International Youth Fellowship, un programme pilote d’enseignement sur des modules portés sur l’éducation à la mentalité « Mind Education » a été mis en place au cours de l’année 2021. Un programme qui vise à exhorter les étudiants sur le changement de mentalité pour le développement du Gabon.

Le Mind Education est une nouvelle forme d’éducation centrée sur le développement du caractère humain. Elle permet à l’Homme de changer l’image de sa vie depuis l’intérieur avant de le refléter à l’extérieur d’où la devise : « le cœur change, le monde changera ».

À ITO, ce sont près de 71 étudiants des filières maintenance industrielle et informatique, management des unités commerciales, gestion administrative du personnel, administration des réseaux locaux, qui ont pu tirer profit de ce programme axé sur les thématiques du cœur, de la maîtrise de Soi et de la sagesse. L’institut qui a plutôt bien accueilli ce programme a indiqué le bien fondé pour ses étudiants. « Ces cours avaient pour objectif de transmettre des véritables valeurs du monde aux étudiants afin qu’ils développent un leadership nouveau et expérimentent une vie de sagesse, une vie à cœur ouvert avec les autres, une vie qui suscite le développement personnel ».