Gabon: les Etats-Unis offrent près de 200 millions de matériel sanitaire

Le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats–Unis d’Amérique près de la République gabonaise, Samuel R. Watson, a remis ce lundi 28 mars 2022, un don de matériel et équipements médicaux au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Un don d’une valeur de 188 millions de FCFA soit 315 000 dollars US.

Ce don vient en appui au plan de riposte nationale contre la covid-19. Selon l’ambassade des Etats-Unis au Gabon, il s’agit d’un financement du programme d’assistance humanitaire du Commandement américain pour l’Afrique d’une valeur de 188 millions de FCFA.

Il est essentiellement composé d’équipements de protection individuelle (EPI) de classe 2, de consommables pour la prise en charge des patients, de 11 chariots d’urgence, et d’un système de production destiné à fournir une source ininterrompue d’oxygène dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé, remerciant au nom du gouvernement gabonais, les Etats-Unis pour cette importante contribution a indiqué que le don, « permettra de renforcer considérablement notre système de santé ».

Il convient de rappeler que cette énième donation vient en complément d’une série d’actions du gouvernement américain en faveur de l’amélioration du système de santé au Gabon. En effet, l’ambassade a déjà fourni des vaccins Johnson & Johnson pour la vaccination contre la covid-19 et deux appareils de désinfestation par voie aérienne à l’hôpital militaire d’Akanda en août 2020.