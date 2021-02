Gabon: les Etats-Unis en appuie du gouvernement et de la société civile dans la lutte contre la traite d’êtres humains

Le gouvernement américain, via son ambassade accréditée au Gabon, a annoncé qu’il se tient désormais aux cotés des autorités gabonaises et de la société civile pour renforcer les capacités du pays en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Un fléau qui touche les habitants de toutes les nations, y compris les États-Unis.

Les Etats-Unis et le Gabon vont travailler de concert pour l’élimination de la traite des êtres humains. C’est ce qui ressort d’une communication de l’ambassade des Etats-Unis au Gabon, indiquant que « le gouvernement américain est heureux de s’associer aux autorités gabonaises et à la société civile dans leur lutte contre la traite des personnes».

D’après les autorités américaines, aucun gouvernement ne pourrait affronter tout seul cet « horrible » crime, ce n’est qu’en travaillant de concert que les Nations pourront efficacement mettre un terme à cette dévalorisante pratique d’un autre âge. « Nous pensons qu’il est de la responsabilité de chacun de signaler toute exploitation présumée à la police judiciaire et à la brigade des mœurs afin qu’elles puissent mettre ces criminels hors d’état de nuire », a indiqué l’ambassade des Etats-Unis.

La diplomatie américaine rapporte à cet effet avoir mené le 21 janvier dernier, dans le cadre de la sensibilisation à la traite des êtres humains, des échanges approfondis avec des représentants des ministères de la Justice et de l’Intérieur, sur les efforts visant à faire répondre de leurs actes les criminels qui soumettent les victimes gabonaises et ouest-africaines à la servitude domestique, les mineurs victimes de l’exploitation sexuelle dans les bars et les restaurants, ainsi que les enfants contraints de travailler dans les marchés.