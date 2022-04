Gabon: les établissements de microfinance comptent désormais 286 560 clients

Ecouter cet article Ecouter cet article

Avec 19 établissements dont 6 coopératives d’épargne et de crédit et 13 sociétés anonymes, le secteur de la microfinance poursuit son développement. Selon les chiffres de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) ce secteur a enregistré une hausse du nombre de sa clientèle soit 286 560 à fin décembre 2021.

Si selon le plan de répartition des établissements exerçant dans ce secteur, il reste largement contrôlé par les sociétés anonymes, qui collectent l’épargne et accordent des crédits aux tiers, de manière globale les performances de ce secteur continuent de progresser. Porté par la dynamique de création d’agences, cette performance s’est traduite par l’augmentation de la clientèle.

En effet, le secteur a enregistré une hausse de 13,13% de sa clientèle qui passe de 253 284 usagers à 286 560. Quatre principaux établissements concentrent à eux seuls près de 85,5% des parts de marché. A noter que l’essentiel des activités demeurent majoritairement concentrées à Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem mais devrait se déployer dans d’autres provinces du pays.

La clientèle-cible des EMF reste axée sur les particuliers salariés et des personnes justifiant de ressources ou revenus permanents réguliers, particulièrement, les PME/PMI, les Commerçants et Artisans, les Retraités et les Étudiants boursiers.