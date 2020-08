Gabon: les établissements conventionnés autorisés à ouvrir dès la semaine prochaine

C’est par le biais d’un communiqué lu sur les antennes de Gabon première que le ministère de l’Education nationale a annoncé la reprise des activités académiques et pédagogiques au sein des établissements conventionnés dès la semaine prochaine. Il s’agit entre autres de Maths sup, du Lycée Henri Sylvoz de Moanda et des écoles publiques conventionnées. Une reprise assujettie au respect des gestes barrières.

Les apprenants inscrits au sein des établissements conventionnés d’enseignement primaire, secondaire et universitaire devront reprendre le chemin des classes à compter de la semaine prochaine. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Education nationale le jeudi 27 août dernier via un communiqué passé sur Gabon première. « En vue de leur permettre de rester arrimés au programme français, les établissements cités ci dessous peuvent ouvrir à partir de la semaine prochaine », a-t-il clairement été indiqué.

A ce propos, le ministère de l’Education nationale a listé les établissements autorisés à rouvrir leurs portes. Il s’agit entre autres de « Maths sup, lycée Henri Sylvoz de Moanda et les écoles publiques conventionnées ». À cette liste devrait tout logiquement s’ajouter les établissements scolaires suivant un programme international et ceux affiliés à l’agence internationale pour l’enseignement français et à la mission laïque française. Et ce, après avoir reçu une autorisation expresse du ministère de tutelle.

Par ailleurs, les responsables de ces établissements sont appelés à veiller au respect des gestes barrières seul gage à ce jour de prévention et de protection contre le Coronavirus. « L’ouverture de ces établissements doit se faire dans le strict respect des mesures édictées par le gouvernement et dont l’inspection générale des services s’emploiera à vérifier l’effectivité », conclu le communiqué du ministère.



Quant aux autres établissements soumis au système gabonais, ils devront respecter le calendrier établi par le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda qui fixe les rentrées administrative et des classes respectivement au 26 octobre et au 9 novembre.