Gabon: les entreprises abandonnées à elles-mêmes malgré un plan de résilience à 308 milliards de FCFA

Fortement impactées par la crise sanitaire actuelle qui a limité leurs perspectives et conduit certaines d’entres elles à la banqueroute, les entreprises installées au Gabon et notamment les petites et moyennes entreprises (PME) n’ont jusque-là pas pu compter sur le soutien de l’Etat. Comme le souligne le rapport du FMI sur l’exécution en même temps des financements et des dépenses liés à la Covid-19, à fin juillet 2020 aucune entreprise n’a obtenu de financement d’urgence.

Promis par le président de la République Ali Bongo lors de son adresse à la nation du 3 avril dernier, la mesure visant à accorder un financement d’urgence aux entreprises et un moratoire sur leurs échéances de crédits bancaires, peine jusque-là à être mise en oeuvre malgré la multiplication d’annonces du gouvernement et un plan à plus de 300 milliards de FCFA.

En effet, comme on peut le souligner à travers le rapport du FMI sur l’exécution des financements et des dépenses liés à la Covid-19, à fin juillet, aucune aide financière n’a été apportée par les banques privées à ces entreprises. Et pour cause, l’Etat gabonais censé apporter des garanties à ces financements d’urgence, n’a jusque-là pas été en mesure de ficeler ce projet.

Résultat, ces entreprises créatrices d’emplois et génératrices de revenus pour une jeunesse dont l’employabilité reste un véritable défi, sont en grande majorité au bord du gouffre. Si du côté de l’exécutif) on « affine encore les modalités d’accès pour cette aide et les garanties de l’État avec les banques commerciales et l’organisme de régulation bancaire », cette situation devrait accentuer un peu plus la pression sur une économie déjà atone.

A noter que dans le cadre de l’exécution des financements, ce sont près de 50 milliards de FCFA qui ont déjà été décaissés par le gouvernement notamment pour les mesures sanitaires, sociales, la gratuité des transports pour un montant de 4,1 milliards de FCFA, et le paiement des factures d’eau d’électricité pour près de 9 milliards de FCFA.