Gabon: les enseignants en grève dès ce lundi 8 mars

Tenir ses promesses en moins d’une semaine, voilà la mission impossible que devra tenter de relever le ministre de l’Education nationale s’il entend sauver les meubles d’une énième année scolaire en décadence. Pour sa part, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) a déjà annoncé qu’une grève générale sera observée sur toute l’étendue du territoire dès le lundi 8 mars prochain.

L’assemblée générale de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, tenue le samedi 27 février dernier, aura donc revêtu un caractère décisif pour les enseignants. En effet, las d’être tourné en bourrique par la tutelle, l’ensemble des enseignants a décidé de lever les boucliers à compter du lundi 8 mars prochain. Ladite grève censée être observée jusqu’au 13 mars, servira d’avertissement avant la grève générale illimitée.

Au cœur de cette décision, la non-prise en compte effective de leur cahier de charges. Pourtant le membre du gouvernement aurait pactisé avec ses partenaires sociaux pour une reprise apaisée en début d’année académique. Pour ces derniers, le gouvernement aurait une fois de plus et de trop versé dans le dol. Toute chose qui exige une réplique forte et significative.



Les enseignants revendiquent entre autres la prise en compte des points d’amélioration contenus dans le cahier de charges du 03 février 2020, l’absence des concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure (ENS) et l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) en dépit du besoin en ressources humaines dans les établissements scolaires primaires secondaires. À cela se greffent, le non-paiement des rappels solde et la mise en place des protocoles sanitaires au sein desdits établissements devant offrir une garantie de poursuite sécurisée des cours. Vivement une réponse du Pr. Patrick Daouda-Mouguiama.