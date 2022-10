Gabon: les enseignants d’IAI en grève après 28 mois de salaires impayés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Clochardisés depuis plus de 2 ans soit 28 mois d’impayés de salaire, les enseignants de l’Institut africain d’informatique (IAI) dont le siège est à Libreville ont décidé de franchir le rubicon, las d’être tournés en bourrique. Ainsi, à compter de ce lundi 10 octobre 2022, les cours y seront totalement gelés et les manifestations menées afin d’attirer, une fois de plus, et pas de trop l’attention du Pr. Mouguiama-Daouda.

Jadis fleuron de l’Enseignement supérieur en Afrique francophone et partant, fierté absolue pour le Gabon qui en abrite le siège social, l’Institut africain d’informatique n’est plus qu’une référence historique caractérisée par le délabrement avancé de ses bâtiments. Pourtant, étudiants et enseignants se démènent pour continuer à s’y rendre afin d’y poursuivre la mission qu’ils s’étaient assignés.

Seulement, les efforts fournis ne semblent attirer l’attention des autorités compétentes qui ont clairement décidé de briller dans l’inconsideration. En réponse, les enseignants de cet établissement ont levé les boucliers ce lundi 10 octobre dernier, en barricadant l’entrée principale. Aussi, des banderoles sont affichées de gauche à droite. On peut y lire « conseil d’administration en urgence » ou « payement de plus de 28 mois de salaire ».



Une situation des plus inconfortables qui consacre davantage la déliquescence de cet établissement créé en 1971 par 11 Etats francophones de l’Afrique centrale et de l’ouest. Désormais transformé en véritable porcherie, l’IAI pourrait, sauf initiative de l’État gabonais, disparaître. À ce propos, les grévistes ont lancé un appel aux plus autorités publiques. « Il faut voir si l’État gabonais ne peut pas prendre définitivement », a conclu une enseignante. Rose Christiane Ossouka Raponda est attendue à la réaction.