Gabon: les enseignants des promotions ENS, ENSET, ENIL,INJS de 2015 à 2021 toujours précarisés

C’est face à la presse ce mercredi 2 novembre 2022 que les enseignants sortis de l’ENS, l’ENSET, l’INJS et l’ENI entre 2015 et 2021 ont dénoncé le traitement désobligeant dont ils font l’objet. Affectation sans salaire, matricules sans effet solde, absence de textes d’intégration et rappel solde, un chapelet de maux banalisés par la tutelle.

Reçu le 22 juillet dernier par la ministre de l’Education nationale Camélia Ntoutoume-Leclerq, le collectif des enseignants sortis de l’Ecole normale supérieure (ENS), de l’Ecole normale supérieure d’enseignement technique (ENSET), de l’Ecole normale des instituteurs (ENI) et de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) entre 2015 et 2021 semblent toujours englués dans le sempiternel problème de régularisation de leurs situations administratives.

Devant la presse, le porte-parole dudit collectif a traduit l’ire de ses pairs. « Comme la très grande majorité de nos collègues, un sentiment de colère, de dépit, d’impuissance, de désenchantement, de révolte et d’injustice », a souligné Ephraïm Armel Mouboty. Avant de dresser le chapelet des revendications qui sont les leurs. « Les promotions 2021 de l’ENS et 2020 de l’ENSET sont toujours sans affectation, encore moins de salaire, depuis leur sortie d’école en juillet 2021 », a-t-il fustigé.

Même son de cloche chez les promotions 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 de l’ENS ainsi que la promotion 2019 de l’INJS. Il s’agit entre autres des affectations sans salaire, les matricules sans effet solde, l’absence de textes d’intégration, de titularisation, des avancements et rappel solde. Pour sa part, Olivia Mucketu épouse Totombo a adressé des doléances au Chef de l’État Ali Bongo Ondimba entrevu comme la clé de voûte dans cette léthargie entretenue par Camélia Ntoutoume-Leclerq et l’ensemble des administrations intervenants dans la chaîne de régularisation.