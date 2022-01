Gabon : les enseignants de Port-Gentil opposés à la reprise des cours

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le collectif des enseignants syndiqués de la ville de Port-Gentil a décidé, à l’issue de l’assemblée générale du mardi 25 janvier 2022, de poursuivre le gel des cours dans la cité pétrolière. En dépit de l’invitation de la coalition Conasysed-Sena qui a appelé le 22 janvier dernier à la levée du mouvement de grève entamé depuis la rentrée des classes, les enseignants ont exprimé leur méfiance vis-à-vis des autorités ainsi que leur volonté de voir leurs revendications aboutir avant toute reprise d’activités.

Arrêtés en septembre 2021, les cours ne sont pas près de reprendre dans la ville de Port-Gentil. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le Collectif d’enseignants de la cité pétrolière à l’issue de leur dernière assemblée générale. Ces derniers jugent « unilatérale » la décision de leurs leaders syndicaux, qui ont décrété le 22 janvier la levée de leur mouvement de grève pour une durée de deux mois.

Malgré les assurances du ministre de l’Éducation nationale, Pr. Patrick Mouguiama Daouda, qui a annoncé la résolution dans les plus brefs délais de nombreuses revendications et l’organisation des concours d’entrée à l’ENS et l’ENI, les enseignants de Port-Gentil ont décidé de camper sur leur position au motif qu’ils ont souvent été roublardises par leur tutelle. « Nous sommes frustrés de n’avoir pas été consultés au préalable par la coalition qui s’est manifestement précipitée de répondre au gouvernement pour des raisons qui nous sont encore inconnues. Les enseignants grévistes de Port-Gentil disent attendre la réception de leurs bons de caisse pour reprendre le chemin de l’école » a déclaré le secrétaire provincial du Sena, Sylvain Moundounga.

De leurs côtés les autorités académiques disent ne pas comprendre l’entêtement des grévistes, alors que leurs leaders syndicaux ont décidé de lever le mouvement de grève pour favoriser les négociations avec le gouvernement. Un refus qui aurait également été exprimé dans d’autres provinces du pays, à l’instar de la Ngounié, de la Nyanga et du Moyen-Ogooué. La Conasysed-Sena devrait par ailleurs lancer une tournée d’explication dans les tout prochains jours. L’objectif étant de rallier la totalité de ses adhérents à sa décision.