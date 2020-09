Gabon: les employés de SUNU Assurances vie exigent la tête de leur directeur général

S’achemine–t-on vers une guerre ouverte entre les employés de SUNU Assurances vie et le premier responsable de cette entreprise ? C’est du moins ce qu’on pourrait penser après le dépôt d’un préavis de grève générale illimitée le 18 septembre 2020 avec pour motifs « la dégradation du climat social » et les menaces, chantages et abus de pouvoir » dont les salariés se disent victimes.

C’est à la suite d’une assemblée générale qui se serait tenue le 10 septembre 2020 que les employés de cette entreprise d’assurance ont déposé un préavis de grève générale illimitée sur la table du directeur général Jean Constant Assi qui, selon eux, serait à l’origine des maux dont souffre la société, lit-on dans ce courrier adressé à ce dernier et signé du délégué du personnel Olga Boukamba.

Selon un courrier déposé à la direction générale, avec ampliation à la Fédération gabonaise des société d’assurance (Fegasa), le responsable ferait régner une atmosphère délétère qui exaspère l’ensemble des agents. Entre autres motifs évoqués « le mépris de la direction générale des décisions gouvernementales relatives à la gestion du Covid-19 ; la dégradation du climat social ; la gestion dictatoriale de l’entreprise ; la chosification des salariés de SUNU Assurances Vie Gabon, les menaces, chantages ; abus de pouvoir et le cynisme de la direction générale ».

Des griefs qui justifient la levée de boucliers des employés qui disent subir le diktat du directeur général Jean Constant Assi. D’où leur exigence de voir ce dernier être débarqué de son poste pour « préserver la paix sociale au sein de SUNU Assurances Vie Gabon ». Dans le souci d’équilibrer les informations en notre possession, Gabon Media Time a contacté la Direction générale de Sunu Assurances Vie, en vain.