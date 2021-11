Gabon: les employés de Sogatra disent non à la liquidation

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce qui ressort de l’assemblée nationale décisionnelle organisée le mercredi 3 novembre dernier entre les employés de la Société gabonaise de transport (Sogatra). Réunis au sein de 5 Syndicats, les agents de ladite société ont posé leur véto à sa liquidation tout en privilégiant la restructuration.

« Nous disons non à la liquidation de Sogatra », a clairement indiqué Cyrille Gaston Ndoudi Ledoumou, Secrétaire général du Syndicat national des agents administratifs techniciens et conducteurs (SYNAATEC). Une décision qui découle de l’Assemblée générale tenue au lendemain de la liquidation prochaine de cette entité publique annoncée par le Gouvernement gabonais via son ministre des transports Brice Paillat.

Autant dire que les nostalgiques de cette société de transport vieille de 24 ans, ne sont pas prêts à accepter cette décision jugée « irresponsable » par les employés. Lesquels y voient une fuite en avant des autorités publiques alors même qu’ils traînent 9 mois d’arriérés de salaires et 10 mois de prime Covid-19. La continuité est donc l’option la plus appréciée au sein des syndicats.

D’ailleurs, ces derniers se sont dits plus enthousiastes à l’idée d’une « restructuration ». Une alternative énoncée par la tutelle qui aura le mérite de maintenir les emplois. À ce propos, Cyrille Gaston Ndoudi Ledoumou a d’ores et déjà annoncé que « ce qui nous arrange c’est la restructuration ». Ainsi donc la balle est donc dans le camp du gouvernement qui gagnerait à mettre en place un comité ad hoc pour tourner la page à ces sempiternels problèmes.