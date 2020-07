Gabon: les employés de Comilog en soutien aux personnes défavorisées de Moanda

Résolument engagée dans le soutien aux victimes de la pandémie de Covid-19, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), à travers ses employés, vient une nouvelle fois de poser des actes en faveur des populations vulnérables de Moanda. A travers une opération dénommée « le panier solidaire », les employés de la Comilog ont distribué des vivres non périssables à différentes structures.

Avec plus de 13 % de ses dépenses de fonctionnement et 20% de sa masse salariale dédiées au volet social, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) fait indéniablement partie des meilleures entreprises gabonaises en matière de responsabilité sociétale (RSE). Présente aux côtés des populations vulnérables de la province du Haut-Ogooué depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Comilog vient une nouvelle fois de faire un geste à leur endroit.

En effet, à travers ses salariés qui se sont sentis préoccupés par la situation des couches vulnérables de la population de Moanda, l’entreprise minière a procédé à une opération de distribution de vivres non périssables les 20 et 22 juillet derniers. Dénommée « le panier solidaire », cette opération initiée par les équipes de Communication et celles des Ressources humaines, a notamment bénéficié à 7 structures distinctes : mosquée, églises, et l’orphelinat Arche du Salut, qui a reçu en supplément une enveloppe de 456 000 FCFA pour les frais fixes.

Cette campagne qui s’inscrit dans la droite ligne des nombreuses opérations du même type, initiées par la Comilog depuis le début de la pandémie de Covid-19 comme en témoigne la récente dotation d’équipements de protection aux autorités provinciales, souligne donc une fois de plus, l’importance du volet social pour la compagnie dirigée par Léod-Paul Batolo.