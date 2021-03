Gabon: les élus du département de la Lebombi-Leyou édifiés sur le plan triennal RSE de la Comilog

C’est le vendredi 26 février dernier que l’administrateur directeur général (ADG) de la Compagnie minière de l’ogooué (Comilog) a donné rendez-vous aux principaux élus du département de la Lebombi-Leyou, à l’École des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG). Objectif pour Léod Paul Batolo, faire le point des réalisations des 3 années antérieures et dévoiler le plan triennal censé s’achever en 2023.

L’École des mines et de la métallurgie de Moanda a abrité le vendredi 26 février 2021 une importante réunion entre l’ensemble des élus des départements de la Lébombi-Leyou et de Lékoko et l’ADG de Comilog accompagné d’autres responsables de ladite société. Axée sur la politique RSE, cette rencontre a été l’occasion pour Léod Paul Batolo de dresser le tableau des actions réalisées durant les 3 dernières années.

Un bilan qui se veut satisfaisant puisqu’à ce jour 78% des actions inscrites sur le plan triennal ont été réalisées. Selon l’ADG de Comilog les 22% non mis en œuvre serviront de base pour optimiser la vision RSE du groupe. Autre point retenu à l’ordre du jour, la présentation de l’ambitieux plan triennal 2021-2023. A ce propos, Léod Paul Batolo a d’ores et déjà indiqué qu’il s’articulera autour du « développement d’une économie alternative à la mine ».

Autant dire que les voyants sont au vert pour la Comilog qui, in fine, vise à atteindre l’autonomisation des populations desdits départements. Une noble cause qui pourrait avoir un effet non négligeable sur le niveau de vie des personnes environnantes et de résorber le problème de chômage. Les élus de Moanda, Mounana et Bakoumba sont donc appelés à développer un partenariat franc et direct pour le bien de leurs populations qui aspirent à des conditions de vie meilleures. Et la société citoyenne Comilog semble disposée à s’y investir.