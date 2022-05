Gabon: les élèves du Lycée Paul Indjendjet Gondjout sensibilisés sur le rôle majeur des abeilles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 20 mai 2022, Le Fonds des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a célébré la journée mondiale de l’abeille et de la biodiversité au lycée Paul Indjendjet Gondjout. Il était question pour les experts de la FAO de sensibiliser les élèves des classes de seconde et première scientifiques sur l’importance des abeilles et de la protection de la biodiversité.

En effet, fixées pour chaque 20 et 22 mai, les Journées mondiales de l’abeille et de la biodiversité ont été célébrées le vendredi dernier au sein de l’ancien lycée d’Etat de l’Estuaire sous les thèmes « L’abeille, grande cause nationale » et « bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie ». Occasion pour les experts de la FAO d’édifier les élèves des classes de seconde et première scientifiques du lycée Paul Indjendjet Gondjout sur l’importance des abeilles et de la protection de la biodiversité.

D’après les spécialistes, l’abeille joue un rôle important dans la pollinisation des plantes car elle a un fort impact sur la production agricole, et donc la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Ainsi, il serait nécessaire de trier les déchets, de prendre soin des insectes et de bannir les pesticides pour protéger la biodiversité qui permet de nourrir la population, d’assurer sa santé et d’améliorer sa vie, car notre survie dépend de celle des abeilles.

L’avenir des abeilles et de l’apiculture mérite la plus grande attention et la mobilisation de tous. Selon le représentant intérimaire du coordonnateur sous-régional de la FAO, Adama Taoko « Il est de notre responsabilité de maintenir pour les générations futures une biodiversité à laquelle les abeilles contribuent de façon déterminante » a-t-il déclaré. Tout en invitant les jeunes à s’orienter vers des thématiques émergentes en matière de préservation de la nature et de sa biodiversité.