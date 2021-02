Gabon: les élèves du Lycée d’excellence de Franceville vent debout contre les mesures Covid-19

C’est ce mercredi 10 février 2021 que les élèves du Lycée d’excellence de Franceville ont décidé de monter au créneau face aux mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus sur le territoire. Si les apprenants comprennent les enjeux de cette crise sanitaire, ils regrettent que le gouvernement n’ait pas mis en place des mécanismes pour empêcher la pénurie de taxis qui occasionne des retards en salle de classe.

Le Pr. Patrick Mouguiama Daouda a décidément du pain sur la planche depuis la reprise des cours à la suite des vacances de fin d’année. En effet, en dépit de la vague de contaminations au sein des établissements scolaires, le membre du gouvernement doit désormais conjuguer avec les mouvements d’humeur des partenaires sociaux. Le comble de cette grogne sociale réside certainement dans la levée des boucliers de la part des élèves.

Ce 10 février, les artères de Franceville dans le Haut-Ogooué ont été prises d’assaut par les élèves du Lycée d’excellence de la localité. En nombre conséquent, ces derniers ont principalement pointé du doigt les mesures gouvernementales, notamment la restriction relative au nombre de passagers dans les transports en commun. Selon eux, ladite mesure a occasionné « la hausse des tarifs et les retards dans les salles de classe », ont-ils scandé devant les agents de forces de l’ordre dépêchés sur place.



Par ailleurs, les élèves ont dénoncé la hausse des violences au sein de leur établissement. Lequel est très souvent envahi par des délinquants venant d’autres établissements et des non scolarisés et ce, sans qu’aucune protection ne leur soit accordée. Dernier incident en date, l’agression en matinée d’un élève de niveau 4eme par un autre du Lycée Évangélique. Un environnement de psychose qui risque fort d’impacter les résultats des apprenants.