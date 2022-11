Gabon: les élèves du Lycée Calasanz sensibilisés sur «L’éducation familiale et la délinquance juvénile»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 18 novembre 2022, la salle multimédia du collège Calasanz situé au bas de gué-gué a servi de cadre à la première étape de sensibilisation de l’association Identité et Restauration Culturelles ( IRC). Placée sous le thème « L’éducation familiale et délinquance juvénile », il était question pour ces derniers d’édifier les apprenants sur ces questions majeurs qui minent la société.

C’était en présence du corps enseignant, des parents d’élèves que les élèves du collège Calasanz ont été entretenus sur « L’éducation familiale et délinquance juvénile » ce 18 novembre. Organisée par l’association Identité et Restauration Culturelles, cette action vise à conscientiser la jeunesse sur les actes déviants commis par certains jeunes et le rôle de la cellule familiale.

En effet, selon le secrétaire général de IRC, Ndjelassili Jean-Bertrand, l’objectif de cette initiative est la restauration des valeurs culturelles par la sensibilisation des apprenants afin que ces derniers puissent définir leur intérêt vers la valorisation, l’acceptation des règles de notre société « celles du respect et des valeurs octroyées par les parents à la maison » a-t-il déclaré.

Au cours de cet échange, les apprenants n’ont pas hésité à interroger les conférenciers à l’instar de Tounga et Perrin Hermann Ikhoubangoye respectivement psychologue, enseignant à l’université Omar Bongo et Pr. documentaliste afin d’être un peu plus éclairés sur la thématique. Il faut souligner que le collège Calasanz est la première étape de cette sensibilisation pour le compte de l’année 2022. La rencontre s’est terminée sur les ovations des apprenants ainsi que des remerciements de ces derniers. Pour information, l’association Identité et restauration culturelles n’est pas à sa première action car ce projet est mis en place chaque année avec un concours d’art plastique.