Gabon: les élèves du LTNOB qui ont outragé le chef de l’Etat sous contrôle judiciaire

Depuis un peu plus de deux semaines, la toile gabonaise est submergée par des vidéos mettant en scène des élèves de lycées et collèges de Libreville et ses environs dans des postures pour le moins choquantes et même outrageantes. C’est le cas de certains apprenants du lycée technique Omar-Bongo qui, dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux tenant des propos désobligeants à l’encontre du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, avec pour conséquence leur présentation devant le juge d’instruction vendredi 29 janvier 2021.

En effet, dans ladite vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, ces élèves qui se trouvaient dans un taxi-bus ont entonné des chants offensants à l’égard du président de la République. C’est donc suite à ces ces faits, qu’ils ont été présentés vendredi 29 janvier 2021 devant le juge d’instruction en même temps que d’autres apprenants qui s’étaient illustrés par des comportements déviants sur la toile.

Bien qu’inculpés pour outrage au chef de l’État, conformément aux articles 157 et 158 du Code pénal, ces derniers ont bénéficié de l’indulgence du juge d’instruction. Ils ont pour ce faire été mis en liberté en attendant que leur établissement statue sur leur cas.

Il faut dire que contrairement aux informations diffusées sur les réseaux sociaux, cette relaxe semble procéder de la volonté des pouvoirs publics de privilégier la sensibilisation afin de prévenir contre ce type de comportement.