Gabon: les élèves de Mouila et Tchibanga dans la rue pour réclamer le retour des enseignants

Malgré les discours rassurants du gouvernement qui semble minimiser l’impact de la grève lancée par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) et le Syndicat de l’éducation nationale (Sena), la situation dans ce secteur n’est guère reluisante. La preuve avec la marche de protestation des élèves des lycées et collèges de Mouila et de Tchibanga qui ont tenu à exprimer leur ras-le-bol face à la suspension de cours depuis plusieurs semaines, qui met à mal leur avenir.

L’année académique 2021-2022 débute sous haute tension dans le secteur éducatif. Au cœur de cette levée de boucliers, la non-satisfaction des revendications inscrites dans leur cahier de charges empêchant ainsi la poursuite des cours depuis plusieurs semaines dans plusieurs établissements scolaires du pays. Une situation qui a soulevé le courroux des apprenants de plusieurs établissements à Mouila et Tchibanga.

En effet, les élèves ont engagé un mouvement d’humeur dans les différentes artères de ces deux villes afin de réclamer le retour des enseignants en classe et la reprise des cours. « On veut l’école. On est fatigués, on veut les professeurs », peut-on entendre scander dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Une énième levée de boucliers qui devrait interpeller le ministre de l’Education nationale Pr. Patrick Mouguiama Daouda, qui peine à résoudre cette crise qu’il semble d’ailleurs lui-même minimiser.