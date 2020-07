Gabon: les élèves de l’intérieur du pays exclus de la mesure de gratuité du transport

Le gouvernement ferait-il preuve de discrimination envers les apprenants de l’intérieur du pays? C’est la question qui taraude les esprits au moment où les élèves de classe de terminal ont repris le chemin des salles de classe ce lundi 20 juillet 2020. En effet, si le ministre de l’Education nationale Patrick Mouguiama Daouda a annoncé la gratuité du transport pour les élèves du Grand Libreville, ceux de l’intérieur du pays seraient exclus de cette mesure.

Dans le cadre de la reprise des cours suspendus à la suite de la pandémie de Covid-19, le ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur a annoncé la mise à disposition des bus de transport pour les élèves. Ainsi, l’accès aux bus est conditionné par le port de l’uniforme scolaire, la présentation d’une carte scolaire à jour mais aussi le respect des gestes barrières ainsi que le port du masque.

Si cette mesure semble être une bonne chose pour les élèves, l’opinion se questionne sur sa mise en oeuvre qui concerne essentiellement ceux du Grand Libreville comprenant les communes de Libreville, d’Owendo, d’Akanda et de Ntoum. Au vue de la communication du ministère de l’Education nationale, celle-ci ne concerne pas les élèves de l’intérieur du pays.

Une situation incompréhensible alors que cette reprise des cours ne concerne pas exclusivement les élèves de la capitale et qu’en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, le gouvernement se doit de mettre l’ensemble des élèves du pays dans des conditions optimales pour garantir leur sécurité. Il est donc nécessaire que le ministère revoit au plus vite sa copie au risque de laisser croire que le concept d’égalité de chance initié par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba n’est que de la poudre aux yeux car ne concernant que les citoyens de Libreville et ses environs.