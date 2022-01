Gabon: les agents de l’ANPN menacent d’entrer en grève dès le 14 janvier

Ecouter cet article Ecouter cet article

Las d’être tournés en bourrique dans la prise en compte de leur cahier de charges, les agents affiliés au Syndicat national des écogardes du Gabon (Syneg) envisagent de durcir le ton. Ainsi, c’est par l’entremise de son secrétaire général, Sosthène Ndong Engong que la coalition syndicale a annoncé l’entrée en grève et la suspension de toutes ses activités jusqu’à satisfaction de ses revendications dès le vendredi 14 janvier prochain.

Le ministère des Eaux et forêts sous la houlette du Pr. Lee White est tendrement en train de se transformer en centre de revendications syndicales. Il ne passe pas une semaine sans que les agents n’envisagent une cessation concertée d’activités. Preuve que le dialogue ne fait pas partie intégrante des atouts du membre du gouvernement qui, excédé, semble plus disposé à faire la politique de l’autruche qu’autre chose.

Une attitude qui a fini par causer l’ire des écogardes qui ont tenu une Assemblée générale dans la journée du lundi 3 janvier dernier. Laquelle a abouti au durcissement de ton envers la tutelle. « Au vu de tous ces manquements, nous vous informons que le Syndicat national des écogardes du Gabon entrera en grève générale illimitée le 14 Janvier 2022 dès 07h30 sur l’ensemble du réseau des treize parcs nationaux du Gabon », peut-on lire dans le communiqué du Syneg parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Pour rappel, le Syndicat national des écogardes du Gabon revendique le paiement de ses arriérés de salaires. Une éternité pour ces agents qui n’ont toujours pas de statut social et qui dépendent entièrement de leurs rémunérations. À cela s’ajoutent des revendications liées à la sécurité sociale des écogardes et l’audit institutionnel et organisationnel de l’ANPN qui devait se faire il y a plusieurs semaines. Un chapelet de maux qui gangrènent le quotidien de ces pères et mères de famille qui se sacrifient pour les intérêts de toute la nation en dépit des conditions de travail continuellement en dégradation.