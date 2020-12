Gabon: les dispensaires du Komo-Kango et du Komo-Mondah bientôt approvisionnés en médicaments

C’est dans l’optique de rendre opérationnelles les structures sanitaires dites de proximité dans la province de l’Estuaire que le ministre de la Santé s’est rendu le samedi 5 décembre dernier dans les départements du Komo-Kango et du Komo-Mondah. Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong qui a voulu s’enquérir de l’état de fonctionnement de ces dispensaires, en a profité pour annoncer la dotation prochaine en médicaments pour une offre de soins optimale.

C’est en présence du Gouverneur de la province de l’Estuaire, du Directeur général de l’Office pharmaceutique national (OPN), et des différents Secrétaires généraux du Ministère de la Santé que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a fait le tour des centres sanitaires des départements du Komo-Kango et du Komo-Mondah le samedi 5 décembre 2020. Une journée marathon, aux allures de tournée, qui aura permis au membre du gouvernement de toucher du doigt les réalités que vivent les populations et les personnels médicaux desdites régions.

Le patron du département Santé a pu lister les besoins de ses collaborateurs qui font avec les moyens du bord pour prendre en charge les populations de plus en plus exigeantes en termes de qualité de l’offre de soins. « Nous avons effectué une sortie ce matin pour nous enquérir des états de fonctionnement des dispensaires. […] Il y a nécessité de soutenir ces structures. On constate qu’il y a des gros problèmes en médicaments. Il était question de regarder quelles sont les maladies les plus fréquentes au niveau de ces dispensaires pour que la réponse sanitaire soit adaptée », a indiqué le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Par ailleurs, le ministre de la santé a révélé que « dans les toutes prochaines semaines nous allons faire des dotations en médicaments pour que ces dispensaires puissent véritablement devenir fonctionnels et opérationnels », a-t-il conclu à ce propos. Il est judicieux de souligner que cette visite inopinée rentre dans le cadre de l’opérationnalisation des départements sanitaires du plan d’action prioritaire du Ministère de la Santé adopté lors du 3e conseil de cabinet dirigé par le Premier ministre en date du 11 septembre 2020.