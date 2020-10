Gabon: les députés adoptent le projet de loi portant orientation de la politique nationale du sport

Faire du Gabon une véritable « Nation Sportive », c’est le projet pour lequel ont adhéré les députés de l’Assemblée nationale en adoptant le projet de loi portant orientation de la politique nationale du sport. C’est ce jeudi 22 octobre 2020 que les représentants du peuple par un vote à l’unanimité ont donné leur quitus à cette volonté du ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative Franck Nguema.

Franck Nguema, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative s’était présenté le mardi 20 octobre devant les députés aux fins de promouvoir et expliquer le bien fondé de ce projet de loi destiné à la politique sportive du Gabon. Son adoption par les députés s’inscrit dans la volonté du gouvernement de doter notre pays d’une loi d’orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique.

Lors de son exposé des motifs, le membre du gouvernement a expliqué les motivations de la mise en place de ce texte. Il s’agit entre autres de « conférer à l’Etat la maîtrise des ressources afin de garantir l’efficacité de son action dans ce domaine; de donner au gouvernement la possibilité de suivre efficacement la gestion, le développement et la promotion du sport national et d’être en adéquation avec les instances internationales en charge du sport ».

Il faut souligner que l’adoption de ce projet de loi vient mettre un terme à l’obsolescence du cadre juridique dans ce domaine. Pour Franck Nguema, il était nécessaire de s’arrimer aux normes des différentes fédérations internationales d’une part et de tenir compte de l’évolution de la pratique du sport national d’autre part.