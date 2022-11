Gabon: les députés adoptent le projet de loi de finances 2023 à hauteur de 3 295 milliards de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

En examen depuis octobre dernier, le projet de loi de finances 2023 a été adopté à l’Assemblée nationale ce mercredi 23 novembre. Ainsi, le budget de l’État a été arrêté en équilibre en ressources et en charges à 3 295,6 milliards de FCFA soit une hausse de 306,7 milliards de FCFA et devrait servire selon le gouvernement à la mise en œuvre de projet visant à l’amélioration des conditions de vie des populations.

C’est sans surprise que l’Assemblée nationale a adopté ce 23 novembre le projet de loi de finances 2023 soumis par le gouvernement en octobre dernier. Un budget en hausse de 306,7 milliards et qui s’élève donc à 3 602,3 milliards de FCFA contrairement au montant arrêté dans la loi de finances rectificative 2022 qui s’élevait à 3 295,6 milliards de FCFA.

Un budget à la hausse qui selon l’exposé des motifs du gouvernement devrait permettre d’améliorer les conditions de vie des Gabonais. D’ailleurs, en matière d’investissement les dépenses devraient être affectées aux projets prioritaires dans différents secteurs. Il s’agit notamment du secteur de la santé et du social soit 23,8 milliards de FCFA; de l’éducation, de l’emploi et de la formation professionnelle 24,4 milliards de FCFA; de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche qui bénéficie d’une enveloppe de 12,4 milliards de FCFA ou encore des infrastructures et des transports arrêté à 96,7 milliards FCFA.

Toutefois, malgré cette adoption, l’Assemblée nationale par l’entremise de son président Faustin Boukoubi n’a pas manqué de recommander aux gouvernement « la création d’un compte d’affectation spéciale spécifique à l’entretien du patrimoine routier de l’État, la limitation de la pratique excessive des exonérations consenties à certaines entreprises ».