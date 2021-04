Gabon: les débiteurs de la Banque de l’habitat sommés de régulariser leurs situations dans les quinze jours

Mise en liquidation il y a un peu moins de quatre ans parce que asphyxiée par de nombreuses difficultés financières, la Banque de l’habitat du Gabon (BHG), ex fleuron de notre économie, peine jusque-là à finaliser son processus. Et pour cause, les nombreux débiteurs de cette filiale de la Banque gabonaise de développement (BGD) elle aussi en liquidation, peine à solder leurs notes.

Créée en 2006 comme une « réponse aux nouveaux défis de la société gabonaise », la Banque de l’habitat du Gabon (BHG) n’aura finalement tenu qu’une décennie. Sans réellement avoir pu apporter cette « réponse » attendue, cet établissement bancaire aujourd’hui placé en liquidation en juin 2017 par la Commission bancaire d’Afrique centrale (Cobac) peine aujourd’hui encore à finaliser ce processus.

En effet, comme l’a martelé son liquidateur le 6 avril dernier, la BHG voit ses débiteurs perdus dans la nature. Résultat, ce dernier menace de « communiquer leur liste s’ils ne se sont pas manifestés à la Centrale risques de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), pour dispositions réglementaires et urgentes à prendre ». Problématique, voire conflictuelle, cette situation stigmatise un peu plus une situation déjà chaotique.

Bien décidé à aller au bout de sa mission en clôturant l’ensemble des comptes de cet établissement de crédit qui visait à « soutenir et à augmenter l’épargne et l’investissement des ménages, pour accéder à la propriété d’un habitat social », ce dernier qui a néanmoins laissé aux débiteurs de la BHG une quinzaine de jours de délai, entend donc user de toutes les mesures coercitives à sa disposition pour les faire plier. Affaire à suivre.