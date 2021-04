Gabon: les crédits bancaires à l’Etat en chute libre

En délicatesse avec sa trésorerie et son niveau d’endettement qui vient de dépasser le seuil communautaire, l’Etat gabonais voit ses partenaires d’antan lui faire de moins en moins confiance. C’est le cas des banques commerciales qui, en 2020, ont fait chuter les crédits à l’Etat et aux entreprises publiques respectivement de 22,1% et de 11,7% comme le renseigne la commission bancaire d’Afrique centrale (Cobac). Une situation qui interroge

Alors qu’ils s’établissaient à près de 500 milliards de FCFA à fin décembre 2018, les crédits bancaires accordés à l’Etat affichent depuis, une diminution constante. Ainsi, de 491,2 milliards de FCFA en 2018, ces crédits ont chuté 441,7 milliards de FCFA en 2019, puis à 344,2 milliards de FCFA en 2020. Une chute vertigineuse, pour ces crédits qui constituaient une manne financière importante pour l’exécutif dans l’optique de faire face aux urgences spontanées.

En effet, bien que représentant 21,5% de l’ensemble des crédits bruts distribués au quatrième trimestre 2020 par les banques commerciales, ces crédits à l’Etat affichent un niveau inférieur à celui constaté en 2015 où ils représentaient 367,8 milliards de FCFA au terme de l’exercice. Une baisse drastique qui s’explique à la fois par le contexte économique actuel et par la hausse des crédits aux non-résidents, qui culminent à 62,8 milliards de FCFA (+145,3%).

Occasionnant une baisse du niveau global des crédits bruts distribués, qui affichent un repli de 1,5% à 1 598,1 milliards de FCFA contre 1 621,8 milliards en 2019, cette baisse de crédits à l’Etat suit relativement la même courbe que les crédits aux entreprises publiques, qui affichent eux, 14,4 milliards de FCFA en 2020, contre 16,3 milliards de FCFA un an plus tôt. On notera par ailleurs que la plus grosse part des crédits distribués en 2020, est à mettre au profit du secteur privé, qui affiche 1 132,6 milliards de FCFA.