Gabon : les concours d’entrée aux écoles normales fixés du 27 juillet au 1er août

Le Ministre de l’Éducation nationale a annoncé, le 15 juillet dernier, les différentes dates de concours d’entrée aux écoles normales nationales. En effet, selon Camélia Ntoutoume-Leclercq, les épreuves se dérouleront du 27 juillet au 1er août 2023 sur toute l’étendue du territoire national.

Annoncée lors du conseil des ministres du 12 juillet dernier, la réouverture des concours d’entrée à la fonction publique semble de plus en plus prendre forme. À cet effet, le Ministre de l’Education nationale a rendu publiques les dates retenues pour le déroulement de ces épreuves devant permettre d’intégrer des ressources humaines dans le secteur éducatif.

ENIL, ENIF, ENS et ENSET pris d’assaut dès le 27 juillet prochain

Au nombre des établissements publics de formation il y a les écoles nationales d’instituteurs de Libreville et Franceville (ENIL et ENIF). Ces dernières composeront du 27 au 28 juillet. Tandis que l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) sera en examen du 31 juillet au 1er août. Quant à l’Ecole normale supérieure (ENS), les épreuves se dérouleront entre le 1er et 2 août 2023.

Le membre du gouvernement a indiqué que « les candidats des deux sexes, désireux de participer auxdits concours sont invités à se rapprocher des établissements concernés pour prendre connaissance des modalités de participation ». Il est judicieux de préciser que le dépôt de candidature est d’ores et déjà effectif au sein desdits établissements.

Pallier le déficit d’enseignants

Acté en 2018, le gel des recrutements dans la fonction publique a occasionné un déséquilibre dans les effectifs disponibles. En ce sens que les départs à la retraite et les événements tragiques inopinés n’ont pas été compensés. Résultat, plusieurs localités du Grand Libreville mais encore de l’hinterland ont dû conjuguer avec des absences.

Fort de ce qui précède, le gouvernement entend combler ce gap en recrutant 1580 nouveaux enseignants. À la lecture dudit communiqué, il ressort que 580 postes à pourvoir sont disponibles à l’ENS, 400 à l’ENSET, 400 pour ENIL et 200 pour ENIF. Gageons que cette promesse sera tenue par Camélia Ntoutoume-Leclercq.