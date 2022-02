Gabon: les chefs de canton plaident pour une revalorisation de leurs émoluments

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les chefs de canton du département du Komo-Mondah dans la province de l’Estuaire ont manifesté leur mécontentement au gouverneur de la province de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba à l’occasion d’une récente tournée politique dans ledit département. Payés trimestriellement, les auxiliaires de commandement ont sollicité l’augmentation de leurs indemnités.

Afin de bien amorcer l’année, Marie-Françoise Dikoumba, le gouverneur de la province de l’Estuaire a choisi de découvrir sa juridiction administrative, pour s’enquérir des conditions de vie de la population. Ainsi, après l’étape du Komo-Kango et de la Noya, elle s’est rendue dans le Komo-Mondah où, comme dans les autres départements, elle s’est entretenue avec auxiliaires de commandement.

Profitant de l’occasion, les chefs de canton ont soumis à Marie-Françoise Dikoumba leurs différentes doléances, notamment, la revalorisation de leurs émoluments. « Nos vœux reposent sur les modalités de paiement de nos indemnités trimestrielles des chefferies. Nous souhaiterions que celles-ci soient revues à la hausse », a déclaré Paul Etoughe, le chef de canton Komo-Ntoum à nos confrères de Gabon Review.

S’il y a deux ans, ces auxiliaires de commandement disaient n’avoir plus touché leurs primes, en 2021 il avait été prévu pour eux une enveloppe budgétaire afin d’éviter les retards enregistrés dans les versements de ces émoluments. De l’ordre de 30 à 45 000 FCFA par trimestre et selon le type de chefferie, soit 10 à 15 000 FCFA par mois, les chefs de canton veulent des montants plus élevés.



Prenant la parole, Marie-Françoise Dikoumba s’est voulu rassurante. « Je n’ai pas la prétention de trouver des solutions à toutes les préoccupations que vous avez exprimées mais je me ferai chaque fois que cela sera nécessaire, le devoir d’être votre fidèle interlocutrice auprès du gouvernement et de son excellence monsieur le président de la République. L’Etat intervient toujours dans le cadre d’une programmation. Pour l’heure, c’est le Plan d’accélération de la transformation, qui est mis en place », a-t-elle déclaré.