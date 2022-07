Gabon: les champions FC Locomotive et Djessy Mouele Kodo célébrés par la Setrag

Ecouter cet article Ecouter cet article

Inscrite dans le déploiement de sa responsabilité sociétale par le sport, la Société d’exploitation du transgabonais (SETRAG) a décidé de mettre à l’honneur ses champions qui ont porté haut les couleurs des cheminots lors du tournoi de football baptisé The Corporate Challenge Elite et du 10 km de Port-Gentil. À cet effet, le capitaine de FC Locomotive et Djessy Mouele Kodo, ont symboliquement remis leurs trophées à Christian Magni, ce jeudi 21 juillet 2022.

C’est dans la salle polyvalente de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) qu’a eu lieu la cérémonie de remise de trophées des champions sportifs de ladite société à leur Directeur général Christian Magni. Devant leurs collègues admiratifs, le responsable sport de la Setrag a présenté officiellement le trophée décroché par FC Locomotive au terme du tournoi de football interentreprises dénommé The Corporate challenge Elite organisé au Complexe sportif Don Bosco sis à Mikolongo dans le quartier Okala.

Une compétition que les cheminots de la Setrag ont survolée jusqu’à la finale sur le score fleuve de 4 buts à 0 contre une équipe de la Cnamgs qui n’a eu que ses yeux pour pleurer. S’en est suivie la présentation du trophée de champion national lors du 10 km de Port-Gentil obtenu par Djessy Mouele Kodo. Agent exemplaire, l’intéressé n’est pas moins l’« étoile » que sa direction entend soutenir dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Faut-il rappeler que le champion de course pédestre a établi un nouveau record de 31 minutes et 44 secondes.



À cet effet, la Direction générale n’a pas manqué de saluer le talent de ceux qui concourent au-delà de leur activité régalienne, à faire de Setrag une marque déposée. « Ce qui nous motive c’est notre employeur, qui met en œuvre des politiques dans son planning RSE afin de permettre à ses employés de pouvoir faire du sport », a conclu Nzatsi Mouiri, responsable de sport de la Setrag. Notons que la filiale du groupe Eramet ambitionne d’optimiser sa responsabilité sociétale en diversifiant ses actions.