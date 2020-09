Gabon: les chambres du Parlement ouvrent leur 2e session ordinaire ce mardi 1er septembre

C’est par le biais d’un communiqué de presse paru dans le quotidien L’Union que le Parlement a annoncé l’ouverture de la deuxième session parlementaire fixée au 1er septembre 2020. Une session parlementaire qui certainement sera suivie, les jours d’après, par la déclaration de politique générale du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.

C’est en se basant sur les dispositions de la Loi Fondamentale que l’Assemblée nationale et le Sénat ouvriront ce mardi 1er Septembre, la deuxième session ordinaire de l’année 2020.

Cet évènement est une obligation constitutionnelle née de son article 41 qui dispose que « le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an. La première session s’ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de juin. La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre ».

Cette rentrée parlementaire arrive toutefois dans un contexte particulier. En effet, cette deuxième session ordinaire sera marquée quelques jours plus tard par la déclaration de politique générale de Rose Christiane Ossouka Raponda, qui bien que forclos doit se soumettre à cette exigence constitutionnelle qu’elle a du reste déjà violée.

Un événement qui aura une certaine teneur en ce sens que dans l’histoire du Gabon, elle sera la première femme à se livrer à cet exercice républicain. Un exercice qui du reste, s’annonce périlleux pour Rose Christiane Ossouka Raponda après que le gouvernement, avec la bénédiction du Parlement et du Sénat, a fait adopter la dépénalisation controversée de l’homosexualité.

Une ouverture de la session parlementaire marquée entre autres, par la crise sanitaire liée à la Covid-19 dont la loi sur les catastrophes sanitaires actant la prorogation de l’état d’urgence a été prorogée récemment. Enfin, les débats sur le vote de la loi de finances feront eux aussi partie des travaux de l’ouverture de cette deuxième session parlementaire ordinaire de l’année 2020.