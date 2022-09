Gabon: les chaînes du groupe TF1 et MyTF1 toujours disponibles sur Canal+

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’annonce faite ce vendredi 2 septembre par le groupe TF1 et MYTF1 portant suspension de la diffusion des chaînes dudit groupe sur les bouquets Canal+ faisant suite à la fin de leur partenariat, plusieurs rumeurs ont germé dans l’opinion. Afin de dissiper tout malentendu, Canal+ Gabon a éclairé la lanterne de sa clientèle en indiquant que cette décision ne concerne pas la sous-région et que les « les chaînes du groupe TF1 et MyTF1 sont toujours disponibles ».

La nouvelle s’était répandue ces dernières heures comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion d’un communiqué du groupe TF1 et MyTF1 annonçant la suspension de la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et MYTF1 via Canal+. Une décision consécutive à la fin de leur contrat de distribution non renouvelé par les parties prenantes. Il n’en a pas fallu plus pour que la toile gabonaise s’emballe. Craignant d’être impactés par ladite décision, les internautes ont été nombreux à s’en prendre à Canal+ Gabon.



Fort de l’inquiétude de ses abonnés du continent, Canal+ Gabon a tenu à les rassurer quant à la poursuite de son service et ce, sans quiétude. « Les discussions liées au renouvellement du contrat de distribution des chaînes du groupe TF1 contraignent le groupe CANAL+ à renoncer à la diffusion de ces chaînes en France métropolitaine. « Les informations qui circulent actuellement sur la chaîne TF1 ne concernent que la France métropolitaine. Les chaînes TF1 restent accessibles en Afrique au sein des offres CANAL+ » peut-on lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media TIme.



Une nouvelle qui devrait ravir les abonnés qui continueront de profiter des programmes. Une bonne nouvelle pour les milliers de clients de l’opérateur de production et de diffusion de contenus télévisés qui ne cesse chaque jour de proposer des créations et contenus originaux. Ainsi, plus besoin de s’inquiéter. Soucieux de l’épanouissement de sa fidèle clientèle, Canal+ Gabon n’a pas manqué de saluer l’intérêt qui lui est porté au quotidien et entend davantage satisfaire leurs attentes.