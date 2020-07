Gabon: les cadres PDG d’Etimboué à l’école d’un nouveau modèle économique initié par Houangni Ambouroue

Ce samedi 11 juillet 2020, s’est tenu à Port-Gentil un déjeuner politique organisé à l’initiative du membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) et député du premier arrondissement de la ville de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue. Une rencontre conviviale axée sur la présentation du nouveau modèle économique des communautés locales validé par le Président de la République, Ali Bongo Ondimba.

Après les cadres de cette formation politique originaire du département de Ndougou le week-end dernier, le tour est revenu r aux cadres PDG du département d’étimboué d’être sensibilisé sur la nécessité de mettre en place une politique de relance économique participative pour le bien-être des populations des 3 départements que compte la province de l’Ogooué-Maritime. Occasion donc pour Pascal Houangni Ambouroue de présenter les opportunités de développement et de croissance pouvant être mises en exergue dans cette communauté locale.

Des opportunités dans les secteurs de l’artisanat, de l’élevage, de l’agriculture, mais surtout de la pêche et de la pisciculture, avec une production secondaire forte et une industrie locale possédant un avantage comparatif par rapport au reste des départements de Port-Gentil. Selon le membre du gouvernement, ces secteurs devraient essentiellement être animés par des nationaux « car la mise en place du nouveau modèle économique des communautés locales vise de nombreux objectifs, dont surtout la lutte contre le chômage des jeunes, la diversification de l’économie et la relance économique dans un contexte de ralentissement de l’activité pétrolière », a-t-il relevé.

Pour concrétiser ce projet pour le moins ambitieux le député du 1er arrondissement de Port-Gentil a proposé la mise en place d’une « cellule de réflexion » mais aussi la création d’un Fonds d’économie sociale et solidaire (FESS) pour ce département, en vue du financement des premiers projets.