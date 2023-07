Gabon : les bitamois invitent Ali Bongo à se porter candidat à la présidentielle 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

En tournée républicaine de 72 heures dans la province du Woleu-Ntem, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba est allé au contact des populations de la commune de Bitam, chef-lieu du département du Ntem. Profitant de cette rencontre, ces dernières ont invité le président de la République à se porter candidat à l’élection présidentielle 2023.

Au cours de cette rencontre au pas de course, le chef de l’État a échangé avec les jeunes, les femmes et les notables. Il a pour ce faire tenu à recueillir à la fois leurs attentes et leurs motifs de satisfaction. Au nombre de ces dernières déclinées, on peut citer entre autres la promotion de jeunes Bitamois à de hautes fonctions, la construction d’infrastructures scolaires, hospitalières, administratives et routières ou encore l’implantation de nombreuses sociétés telles qu’Olam ou Agro Business Group.

Les Bitamois se satisfont du bilan d’Ali Bongo Ondimba

Autre motif de satisfaction soulevé cette fois par les femmes de Bitam la promotion des droits des femmes à travers le Programme Gabon- Égalité, l’aide au financement des AGR; le soutien aux jeunes filles mères et la dotation des commerçantes en matériel agricole. Les notables, quant à eux, ont salué de façon appuyée le décret portant création de la Zone dite des trois frontières, Gabon-Cameroun-Guinée Equatoriale, qui a un impact significatif sur le développement économique de la ville et de la province.

C’est donc fort de ces réalisations, source de satisfaction, que les populations de Bitam ont réitéré leur « entier soutien » au Président de la République. Elles l’ont aussi prié avec insistance de se porter candidat à l’élection présidentielle du 26 août prochain afin de poursuivre le travail au service du développement du Gabon. Il faut dire que jusqu’à présent, Ali Bongo Ondimba est resté silencieux sur sa possible candidature à ce scrutin, laissant entrevoir une volonté de prolonger le suspense.