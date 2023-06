Gabon : les biscuits « Bonne maman » retirés du marché par l’AGASA

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un avis au public daté du jeudi 04 mai 2023 que l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a annoncé le retrait en rayon des biscuits « Bonne maman ». Cette mesure intervient après une descente de terrain en réponse à une alerte sanitaire lancée depuis le 30 avril dernier par des consommateurs.

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire semble engagée à optimiser sa mission de protection des consommateurs en s’attaquant à des produits très prisés. Après l’affaire des volailles avariées, ladite agence a fait une nouvelle descente sur le terrain. Cette fois, il s’agit des biscuits de la marque « Bonne maman ». Le produit a fait l’objet de rumeurs concernant sa qualité.

Des plaintes qui ont suscité l’intérêt de l’AGASA qui, a déployé ses agents afin de procéder à la vérification puis au retrait des biscuits de la marque « Bonne maman ». « Une alerte sanitaire a été émise en date du 30 avril 2023, concernant les biscuits de la marque #BonneMaman. Nos équipes d’inspection sanitaire ont aussitôt réagi et ont procédé à une vérification puis, au retrait en rayons des produits incriminés », peut-on lire sur le communiqué de l’AGASA.

Un appel à plus de vigilance

Un agent de l’AGASA devant un rayon des biscuits de la marque Bonne Maman © D.R.

Au terme de la mission, l’AGASA a rappelé aux consommateurs la nécessité d’être vigilant lors de l’achat de produits alimentaires, non sans manquer d’encourager les populations à dénoncer les irrégularités qu’elles pourraient constater en rayons via le numéro vert 1411. « Nous pouvons tous contribuer à la sécurité alimentaire en étant attentifs et en signalant tout risque potentiel. En agissant ensemble, nous pouvons protéger notre santé et celle de nos familles », a conclu le communiqué. Par ailleurs, l’Agence s’est également adressée aux opérateurs économiques en les exhortant à garantir la qualité des aliments mis sur le marché.

Iris OBANGA

Journaliste stagiaire