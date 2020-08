Gabon: les bénéficiaires des 300 millions de la FIFA à la caisse

Annoncée en avril dernier par la Fédération internationale de football association (FIFA), l’enveloppe d’urgence d’un montant global d’environ 150 millions de dollars au profit de chaque association membre dont celle du Gabon est désormais disponible pour les différentes organisations affiliées à la Fegafoot. Comme le souligne d’ailleurs un communiqué de l’instance dirigeante du football gabonais daté du 20 août dernier, le « paiement de cette aide financière Covid-19 sera effectif dans les prochains jours ».

300 millions de FCFA. C’est le montant de l’aide financière accordée à la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) par la Fédération internationale de football association (FIFA) en avril dernier. Destinée à venir en aide aux différentes associations membres qui devaient faire face à une pandémie qui a engendré des défis sans précédent pour l’ensemble de la communauté du football, cette enveloppe devrait être distribuée aux différents clubs et autres ligues affiliées à la Fegafoot.

Comme le révèle une note d’information datée du 20 août dernier et parvenue à la rédaction de Gabon Media Time, le « paiement de cette aide financière Covid-19 Fifa sera effectif dans les tout prochains jours », la Fegafoot étant disposée à « effectuer des virements sur le compte bancaire de chacune des entités concernées » sous réserve d’un certain nombre de conditions.

En effet, comme préalable à l’encaissement de ces fonds, « les entités concernées notamment les clubs de D1, D2, D3 masculin et D1 féminin sont tenus de procéder au règlement rapide et juste des sommes dues à chacun des ayants-droit ». L’instance dirigeante n’a également pas manqué de rappeler aux bénéficiaires de cette aide financière, que son utilisation est « soumise à la procédure standard en termes d’audit et de rapport ».

Reçu depuis ce mardi 25 août 2020 par Pierre Alain Mounguengui, président de la Fegafoot, les entités éligibles à cette aide financière de 300 millions de FCFA, seront donc très vite fixées sur les modalités de distribution de cette enveloppe.