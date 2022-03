Gabon: les bassins versants de Port-Gentil, un danger pour les riverains

Ecouter cet article Ecouter cet article

La qualité des services municipaux et leurs prestataires est très souvent pointée du doigt face à l’état insalubre de certaines villes du Gabon et l’entretien de certaines infrastructures dont Port-Gentil, la capitale économique. Au quartier Garage Cissé, dans le quatrième arrondissement, la perte progressive des espaces autour du bassin versant ne cesse d’augmenter le champ d’inondation que ce bassin est censé pourtant réguler, mettant ainsi en danger les populations riveraines lorsque surviennent les pluies diluviennes.

Le bassin versant du quartier Garage Cissé dans le 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil, qui avait fait la joie des populations est aujourd’hui le théâtre d’un désolant spectacle. Érigé pour juguler le phénomène des inondations, ce dernier constitue désormais une menace pour les populations riveraines. Une situation consécutive à la vétusté des installations.

Seulement, les autorités à elles seules ne sauraient porter ce fardeau. En effet, de plus en plus de citoyens jettent leurs ordures dans le bassin versant le transformant ainsi en véritable dépotoire. Cette infrastructure qui avait été applaudie lors de son inauguration est transformée en décharge d’ordures, obstruant la circulation des eaux en temps de pluies. L’incivisme des populations constitue l’une des causes de dégradation de cette installation.

« Comme le canal n’est pas souvent curé, il est obstrué par tous types de détritus. Conséquence, les eaux stagnent là et les quartiers avoisinants prennent la tasse. Et avec la dégradation actuellement de ce bassin versant, le pire est à venir à l’approche de la grande saison des pluies. Où sont passés ceux qui ont la tâche de réhabiliter ces canalisations ? », a déclaré Séraphin Allogo, un habitant du quartier Garage Cissé à Gabon Review.

Dans le premier arrondissement, le constat est le même. Le bassin versant situé au nord-ouest de Port-Gentil, au cimetière municipal de Gabon Telecom, est actuellement fragilisé. Il est de plus en plus corrodé et pourrait céder à tout moment. Ici, on évoque plusieurs facteurs parmi lesquels l’agressivité des pluies, la dissection du relief, la faiblesse du couvert végétal, etc.

Pour y remédier, le gouvernement et les collectivités locales devraient procéder à des travaux de réhabilitation qui demeurent en l’état actuel, une nécessité surtout à l’approche de la saison des pluies. Mais aussi, engager des campagnes d’information et de sensibilisation citoyenne à la propreté pour que ce type d’installation soit mieux conservée et ce pour l’amélioration du cadre de vie des riverains.