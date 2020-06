Gabon: les banques prêtent de moins en moins à l’Etat

Malgré une hausse significative des ressources collectées par le secteur bancaire gabonais enregistrée au cours des trois dernières années, les établissements bancaires prêtent de moins en moins à l’Etat. Ainsi, comme on peut le noter dans la note de conjoncture sectorielle à fin mars 2020, les crédits distribués à l’Etat et aux entreprises publiques ont enregistré un repli de plus de 13% au cours des trois dernières années.

Si les crédits bruts distribués au 31 mars 2020 affichent un léger recul de 2,4% à 1 528,6 milliards de FCFA contre 1 565,4 milliards un an auparavant, comme le révèle la note de conjoncture sectorielle élaborée par les équipes de Jean Baptiste Ngolo Allini, une analyse approfondie de leur distribution révèle un fait majeur concernant leur gestion.

En effet, selon ce rapport, les crédits octroyés à l’Etat par les établissements bancaires, ont baissé de 6,5% à 392,8 milliards de FCFA à la fin du premier trimestre 2020. Mieux entre le 31 mars 2018 et le 31 mars 2020, ces crédits distribués à l’Etat et aux entreprises publiques ont connu une nette dépréciation puisqu’ils sont passés de 461,2 milliards de FCFA à 401 milliards au cours de cette période.

Mieux encore, les crédits consentis aux entreprises publiques qui ont représenté 0,5% du total des crédits bruts, ont chuté de plus de 40,% à 8,2 milliards de FCFA à la fin de mars 2020, contre 17,9 milliards de FCFA à fin mars 2018. Une situation qui à bien des égards, révèle le manque de confiance des institutions bancaires nationales vis–à–vis de l’Etat.