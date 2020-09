Gabon: les bacheliers de la Ngounié primés par les cadres de la province

A la suite des encouragements adressés aux nouveaux bacheliers de Fougamou dans le département de Tsamba-Magotsi, les autorités politiques originaires de la province de la Ngounié ont récompensé les 30 meilleurs bacheliers de la province ainsi que le plus jeune à avoir décroché ce sésame. En effet, Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, Biendi Maganga Moussavou, Léon Armel Bounda Balonzi et Yolande Nyonda se sont alliés pour remettre des ordinateurs portables et des enveloppes aux 10 premiers des deux centres d’examen.

Les nouveaux bacheliers de la province de la Ngounié sont décidément à l’honneur ces derniers jours. En effet, après la délibération du second tour du baccalauréat session d’août 2020, le taux de réussite est de 83,43%. Une donnée plus que satisfaisante que la dynamique de cohésion entamée par les personnalités politiques de ladite province a tenu à récompenser. Pour ce faire, d’importants lots ont été distribués aux 30 meilleurs bacheliers de la province ainsi qu’au plus jeune bachelier.

Par ailleurs, Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, Biendi Maganga Moussavou, Léon Armel Bounda Balonzi et Yolande Nyonda , ont procédé à la remise symbolique du matériel informatique aux 10 premiers des centres d’examen notamment Lycée Jean-Jacques Boucavel de Mouila et Lycée Paul-Marie Yembit de Ndendé. Il s’agit de 10 ordinateurs dernière génération assortis d’enveloppes dont les montants sont compris entre 100.000 et 200.000 FCFA.

Compte tenu des restrictions gouvernementales liées à la crise sanitaire de Covid-19, l’assistance a fortement été réduite. À ce propos, les bienfaiteurs ont rassuré les bacheliers absents et leurs parents. « Les vingt autres, n’ayant pas fait le déplacement afin de respecter les mesures barrières recevront par airtelmoney leurs encouragements », précise le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.