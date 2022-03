Gabon: les avocats suspendent leur participation à la session criminelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une déclaration de presse faite ce jeudi 10 mars 2022 que l’Ordre des avocats du Gabon a marqué son indignation quant à la mise sous mandat de dépôt « irrégulière » de Maître Irénée Mezui Mba. Dénonçant la violation « des articles 70 et suivants de la loi N°013/2014 du 07 janvier 2015 », le Bâtonnier a annoncé la suspension immédiate de la session criminelle en cours et ce, tant que leurs droits ne sont pas respectés.

C’est vêtus de leurs toges que les avocats du barreau du Gabon se sont rendus en masse à la maison éponyme sise derrière le Palais de justice de Libreville pour marquer leur solidarité envers leur confrère écroué à la Maison d’arrêt du château à Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime. Et ce, « dans le cadre de l’exercice de ses fonctions », révèle Me Lubin Ntoutoume, bâtonnier.

À ce propos, « le Conseil de l’Ordre note cependant que l’enquête préliminaire et l’information judiciaire ouverte contre ce dernier ont été menées en violation des articles 70 et suivants de la loi N°013/2014 du 07 janvier 2015 fixant le cadre d’exercice de la profession d’avocat en République Gabonaise », a-t-il indiqué. Ledit texte prévoit que toute procédure menée contre un avocat devant le juge d’instruction implique l’information préalable de Monsieur le Bâtonnier.



Ce qui semble-t-il n’aurait pas été le cas dans le déroulement expéditif de cette procédure judiciaire. Toute chose qui rend nulle l’information judiciaire. Une violation « outrancière » des textes en vigueur qui a causé l’ire de l’ordre des avocats qui « estime que ses membres sont en danger et, en attendant le rétablissement de la protection à laquelle ils ont droit, exige la libération immédiate de Maître Irénée Mezui Mba », a conclu Me Lubin Ntoutoume. Non sans manquer d’annoncer la suspension immédiate de sa participation à la session criminelle en cours et à celles à venir.