Gabon: les avocats de Yama dénoncent l’inhumanité d’Antonella Ndembet

C’est par le biais d’un communiqué que Mes Anges Kevin Nzigou et Eric Moutet, ont fait le point sur la situation de détresse que traverse leur client le Pr. Jean Rémy Yama dans les geôles de Gros-Bouquet. Aussi, ses conseils ont pointé du doigt le refus de lui permettre d’accompagner sa désormais défunte épouse qui dénoterait du manque d’humanité d’Erlyne Antonella Ndembet Damas.

Partie vers les cieux au soir du 27 août dernier, la regrettée compagne du Pr. Jean Rémy Yama n’a pas pu bénéficier de l’accompagnement de son époux écroué à sans familles depuis le 2 mars 2022. Une situation qui laisse sans voix ses avocats qui s’étonnent de l’indifférence du responsable de ce département ministériel qui semble volontairement effacée. « Le traitement judiciaire de notre client ne lui a pas permis de soutenir comme il se devait sa compagne », a souligné Mes Anges Kevin Nzigou et Eric Moutet.

Et ce, du fait que l’ancien Secrétaire général de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) avait été interpellé alors qu’il se « rendait à Dakar pour la rejoindre et cheminer vers la France où tous les deux subiraient des soins appropriés à leurs affections respectives ». Non sans manquer de souligner que « de façon totalement arbitraire et injustifiée son salaire a été brutalement coupé ». Autant de mesures frappées du sceau de l’irrégularité selon les avocats.

L’épouse du di leader syndical ayant été emportée par un cancer du sein dont elle ne put recevoir les soins faute de moyens de son époux. Autorisé à ne s’incliner devant la dépouille que durant 10 minutes, le Pr. Jean Rémy Yama devrait être mieux traité par Erlyne Antonella Ndembet épouse Damas. « Qu’y a-t-il au-dessus de l’humain. Vous êtes Ministre en charge des droits humains, c’est une question profonde à laquelle nous vous invitons à méditer ». Une question rhétorique qui met à l’index le membre du gouvernement sur son manque d’humanité alors qu’elle est en charge des droits de l’Homme.